Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Kaza, Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri kontrolden çıkarak direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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