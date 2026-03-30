Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 23 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 20 olay meydana gelirken 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 23 kilo esrar maddesi, bin 681 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.