Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 87 olay meydana gelirken 87 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 31 bin 680 paket ısıtılmış tütün mamulü, 22 bin 525 paket kaçak sigara, bin 476 adet termos, 352 adet puro, 84 adet elektronik sigara, 34 kilo nargile tütünü, 16 adet elektronik eşya, 11 adet muhtelif eşya ele geçirildi.