Narkotik, asayiş ve trafik suçlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen 'Narkoalan-2' uygulamasına toplam 16 ekip ve 38 personel katılırken, uygulamaya katılan ekipler, başta Yüzüncü Yıl Kent Parkı çevresi olmak üzere umuma açık iş yerlerinde denetim yaptı.



Gerçekleştirilen uygulamalarda 215 kişi ve 65 araç sorgulanırken, 9 umuma açık iş yeri de kontrol edildi.

Yetkililer, Malatya genelinde mevcut huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

Kaynak : PERRE