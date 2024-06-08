Adıyaman’dan Kâhta istikametinde ilerleyen 34 JC 0717 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A ve otomobil içerisinde bulunan M.Ö, E.A, S.S, M.K yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA