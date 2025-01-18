"Eğitim Alanlarımızda Temel İhtiyaçlarımızı Karşılayamıyoruz"

Daha önce 3. Çevre Yolu'nda yer alan bir eğitim alanında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aktaşçı, o bölgedeki kırtasiye ve iş yerlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağladığını ifade etti. Ancak deprem sonrası artan trafik yoğunluğu nedeniyle yeni bir düzenleme yapıldığını ve Altışehir'de eğitimlere devam ettiklerini söyledi:

"Deprem sonrası altyapı çalışmaları nedeniyle 3. Çevre Yolu'nda trafik yoğunluğu arttı. Bu sebeple valilik kararıyla eğitim alanlarımız farklı bölgelere taşındı. Şu anda yaklaşık 40 eğitmenle birlikte yeni bir alanda çalışıyoruz. Ancak burada soğuk, sıcak, yağmur gibi hava şartlarına karşı korunabileceğimiz bir alanımız yok."

Kursiyer ve Vatandaşlar da Zorlanıyor

Eğitim alanında yalnızca eğitmenlerin değil, kursiyerlerin ve onların yakınlarının da mağduriyet yaşadığını belirten Aktaşçı, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız burada uzun süre bekliyor. Soğuk havalarda ısınabilecekleri, sıcak havalarda serinleyebilecekleri bir ortam yok. Tuvalet ve sıvı tüketimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Çay, kahve içmek veya su tüketmek için bile çevredeki iş yerlerine ulaşmaları mümkün değil. Bu durum, hem bizleri hem de vatandaşlarımızı ciddi anlamda zorluyor."

Yetkililere Çağrı: "Temel İhtiyaçlar İçin Çalışma Yapılsın"

Adıyaman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurs yetkililerine seslenen Aktaşçı, bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi:

"Büyüklerimizden ve yetkililerden, bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmasını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve biz eğitmenlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam oluşturulursa, daha verimli bir şekilde eğitim verebiliriz. Bu, gelecekte Adıyaman trafiğinde yer alacak kursiyerlerimizin daha iyi yetişmesine katkı sağlayacaktır."

"Eğitim Kalitemizi Artırmak İçin Destek Bekliyoruz"

Direksiyon eğitmenleri, uygun fiziki şartların sağlanmasının eğitim motivasyonlarını artıracağını belirtti. Aktaşçı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu sorunların çözümü, hem eğitmenler hem de kursiyerler için daha iyi bir eğitim ortamı sağlayacaktır. Gerekli çalışmaların yapılmasını diliyor ve teşekkür ediyorum."

Kaynak : PHA