İddialar ve İlk Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 5 yaşındaki M.N.B.'nin cinsel istismara uğradığını ve boğularak öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Konuya ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun hassasiyetini gözeterek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ili, Harran ilçesinde 15 Ocak 2025 tarihinde rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine götürülen M.N.B. isimli kız çocuğu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayene raporunda vajinal bölgede genişleme ve anal bölgede doku yırtılması gibi ifadeler yer almıştır. Bu rapor doğrultusunda Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Adli Tıp İncelemeleri ve Yeni Bulgular

Başsavcılık açıklamasında, otopsi sürecine ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Çocuğun cesedinde yapılan otopsi sonucunda, kemik kırığına rastlanmadığı, genital ve anal bölgede akut travmatik bir lezyon tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Otopsi sırasında alınan doku örnekleri Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilmiş, kapsamlı bir inceleme için ayrıntılı adli tıp raporu talep edilmiştir. Cinsel istismar iddialarına yönelik yapılan incelemede, 'hymenin sağlam ve normal olduğu, eski ve yeni yırtık olmadığı' yönünde kanaat bildirilmiştir. M.N.B.’nin kesin ölüm nedeni, detaylı adli tıp raporuyla belirlenecektir."

Soruşturma Devam Ediyor

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda infiale neden olan bu olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Kamuoyunun Tepkisi ve Yetkililerin Çağrıları

Olay, bölgede geniş yankı uyandırırken, yetkililer sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı. Başsavcılık, kamuoyunun hassasiyetine saygı duyduklarını ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Kaynak : PHA