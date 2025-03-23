Dilek İmamoğlu’ndan Açıklama

Tutuklama kararının ardından İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece şunu bilmenizi istiyorum; alnımız ak, başımız dik. Haksız, hukuksuz yere alınan kararların hiçbir hukuki tarafı yoktur. Bütün alınan kararlar siyasidir. Biz, yolumuza devam edeceğiz.”

Tutuklama kararının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalar yapılırken, konuyla ilgili tepkiler sosyal medyada da gündem oldu.

Yetkililer, sürecin hukuki çerçevede devam ettiğini belirtirken, İmamoğlu’nun avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kaynak : PHA