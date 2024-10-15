Siyasette yeniden gündeme gelen çözüm süreci tartışmalarına sert tepki gösteren Bahçeli, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’a seslenerek, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" ifadelerini kullandı. Bahçeli, devletin terörle masaya oturmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Terörle Müzakere Devletin Onuruna Aykırıdır"

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle müzakere etmesinin, yalnızca terör örgütüne güç katmak anlamına geleceğini belirtti. Terörle mücadelenin kesin ve kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, çözüm süreci adı altında yürütülecek herhangi bir girişimi "terör örgütünün değirmenine su taşımak" olarak nitelendirdi. Bu açıklamalarla birlikte Bahçeli, çözüm sürecine geri dönüş tartışmalarına kapıyı tamamen kapatmış oldu.

İsrail'e Sert Tepki: "Adalet Önünde Yargılanmalı"

Konuşmasının bir diğer önemli başlığı ise İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları oldu. Bahçeli, İsrail’in artık bir tehdit unsuru haline geldiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun bu duruma karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi. İsrail’i "terör örgütüne dönüşmüş bir yapı" olarak tanımlayan Bahçeli, Birleşmiş Milletler’i (BM) derhal kuvvet kullanmaya ve suçluları adalet önünde yargılamaya çağırdı.

DEM Parti ile Tokalaşma: "Uzattığım El Samimiyetin Göstergesidir"

Bahçeli’nin gündeminde yer alan bir diğer konu ise kısa süre önce DEM Parti Grubu ile tokalaşmasıydı. Bu hareketin bazı çevrelerce farklı yorumlandığını dile getiren Bahçeli, "Uzattığım el, Türkiye'de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir. Elimi vatan, millet ve devlet için uzattım, dışarıda sert rüzgarlar eserken içimizde barış ve hoşgörünün olmasını istedim" diyerek, bu jestin samimi bir birlik çağrısı olduğunu belirtti.

Anayasa'nın 3. Maddesi Üzerine Çıkış

Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın 3. maddesiyle ilgili sözlerine de sert tepki gösterdi. "Devlet, ülkesi ve milletiyle bir bütündür. Devleti milletten, milleti devletten ayırmak tehlikeli bir bölücülüktür" diyen Bahçeli, Anayasa’nın temel ilkelerinin tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA