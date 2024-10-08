Bahçeli, "Bugün mesele Beyrut değil Ankara’dır. Bugün gizli gündem Türk vatanıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Birlik Mesajı: "DEM Parti’ye Uzattığım El Birlik ve Kardeşlik Çağrısıdır"

Bahçeli, grup toplantısında DEM Parti ile selamlaşmasına dair açıklamalarda bulunarak, bu hareketinin milli birlik ve kardeşlik çağrısı olduğunu söyledi. MHP lideri, "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, milli birliğimizde kenetlenin' teklifidir. Biz, siyasi nezaketin ötesinde, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yeni anayasa için cephe genişletme çabasındayız" dedi. Bahçeli, bu hamlesini iyi niyetli bir tutum olarak tanımlarken, "DEM Parti'ye düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymetini anlaması ve Türkiye partisi olma yolunda ilerlemesidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi Hedef Alan Gizli Gündem"

MHP lideri Bahçeli, İsrail’in Orta Doğu’daki saldırgan politikasının aslında Türkiye’yi hedef aldığını belirtti. "Bugün mesele Beyrut değil, Ankara’dır. Bugün hedef Şam, Tahran veya Bağdat değil, İstanbul’dur. İsrail terörünün saklı ajandasında Türkiye vardır" diyen Bahçeli, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeler karşısında uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, İsrail'in Türkiye’ye yönelik açık ya da örtülü operasyonlar düzenlemesi halinde büyük bir pişmanlık yaşayacağını ifade etti. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in milletvekillerini TBMM’de kapalı oturumda bilgilendirme kararının isabetli olduğunu belirtti.

"Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele"

Bahçeli, Türkiye’de artan şiddet olaylarına da değinerek, şiddetin toplum üzerinde yarattığı tahribatın derinleştiğini söyledi. Şiddete karşı sıfır toleransla hareket edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bugünün insanı, şiddet sahnesinde ızdırap verici vakalar karşısında bezgin ve bitkindir. MHP olarak, 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele' amacıyla uzmanlardan oluşan bir komisyon kurduk. Şiddetin ürediği ana yatağı kurutmak zorundayız" diye konuştu. Bahçeli, cezaların artırılması gerektiğini vurgularken, aynı zamanda şiddetin temel nedenlerinin de araştırılıp ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

"FETÖ Taktiklerinin Karşısındayız"

Özgür Özel’in özel hayatıyla ilgili basına yansıyan iddialar hakkında da konuşan Bahçeli, MHP'nin siyaseti şerefli ve mert bir şekilde yaptığını belirtti. Bahçeli, "Özgür Bey’in özel hayatıyla ilgili iftiralar siyasetin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin, provokatif ifşaların tamamına karşıyız" dedi. Türkiye'nin bu tür karanlık süreçleri geride bıraktığını söyleyen Bahçeli, "Köprünün altından çok sular aktı. Eski çamlar bardak oldu. Bu tür bel altı vuruşlar, itibar suikastları bizim ne işimize gelir ne de gündemimize girer" ifadelerini kullandı.

"Büyük Resme Odaklanmalıyız"

MHP lideri, Türkiye’nin içinde bulunduğu karmaşık ve kaotik dönemde enerjiyi boş tartışmalarla israf etme lüksünün olmadığını belirterek, "Büyük resme odaklanmalıyız. Türkiye'nin iç siyasette polemiklerle vakit kaybetme lüksü yok" dedi. Bahçeli, siyaseti centilmence yapmayı savunduklarını ve Türkiye’nin geleceği için büyük resmi görerek hareket etmek gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA