Koçali Barajı'nda Zemin İncelemeleri ve Deprem Etkileri

2014 yılında inşaatına başlanan Koçali Barajı’nda, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zemin hareketleri nedeniyle önemli incelemeler başlatıldı. Deprem sırasında bölgenin 0,48 g’lik ivmeye maruz kalması, barajın zemininde hareketlenmelere neden oldu. Bu gelişme sonrası, barajın güvenliği için kapsamlı bir Geoteknik İnceleme ve Mühendislik Yapılarına Etkisi başlıklı ihale 3 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirildi. İncelemelerin 2025 yılı ilk yarısında tamamlanması bekleniyor ve proje revizyonları yapılarak baraj inşaatı güvenli bir şekilde sürdürülecek.

Çetintepe Barajı Su Tutma Aşamasına Yaklaşıyor

Bölge halkı için büyük önem taşıyan Çetintepe Barajı inşaatı da su tutma aşamasına yaklaşıyor. Barajda su tutma işlemi için gerekli olan tüm imalatlar Ekim 2024 itibarıyla tamamlanmış olacak. Ayrıca, barajın rezervuarı altında kalacak binaların kamulaştırma işlemleri başarıyla sonuçlandı. Bu adımlarla birlikte, Çetintepe Barajı bölgeye su sağlama kapasitesine çok yakında kavuşacak.

Göksu Araban Projesi: Bölge Tarımını Canlandıracak Sulama Projeleri

Çetintepe Barajı ile bağlantılı olarak yürütülen Besni-Keysun ve Besni-Kızılin sulama projeleriyle toplamda 208.450 dekar zirai arazi modern sulama sistemleriyle buluşturulacak. Göksu Araban Projesi adı altında yürütülen bu projeler, bölgenin tarımsal verimliliğini artırmayı ve ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Besni-Keysun Sulaması: 125.130 dekar zirai araziyi sulayacak bu proje, 5,7 milyar TL maliyetle %80 oranında tamamlandı. Projenin inşaat ihalesi Haziran 2025’te yapılacak.

Besni-Kızılin Sulaması: 83.320 dekar zirai araziyi sulayacak olan bu proje de Haziran 2025’te inşaat ihalesine çıkacak. Projenin maliyeti ise 3,5 milyar TL olarak öngörülüyor.

Bu projeler sayesinde bölgedeki çiftçiler daha verimli tarım yapma imkanına kavuşacak, su kaynakları daha etkin kullanılacak. Hem tarımsal üretim kapasitesi artacak hem de bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlanacak.

Koçali ve Çetintepe Barajları, Bölge İçin Umut Kaynağı

Koçali ve Çetintepe Barajları projeleri, Adıyaman ve çevre iller için büyük bir umut ışığı olmaya devam ediyor. Bölgedeki su ve tarım kaynaklarını verimli kullanma potansiyeli ile hem yerel halkın yaşam kalitesini artıracak hem de ülke tarımına önemli katkılar sunacak olan bu projeler, Adıyaman’ın geleceği için büyük bir adım olarak görülüyor.

Kaynak : PHA