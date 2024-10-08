"Bölünmüş ve Tek Yol Ağı"

Proje kapsamında 39 kilometrelik yolun, 7,5 kilometresi bölünmüş yol, geri kalan 31,5 kilometresi ise tek yol olarak inşa edilecek. Yolun bitümlü sıcak karışım kaplama yöntemi ile yapılacak olması, hem daha uzun ömürlü hem de güvenli bir ulaşım imkanı sağlayacak. Bu modernizasyon çalışması, bölgenin ulaşım kapasitesini artırarak yolculukların daha hızlı ve güvenli olmasını hedefliyor.

"Köprüler ve Tüneller Projeye Güç Katacak"

Proje kapsamında yapılacak olan 598 metre uzunluğundaki 5 köprü ve 6.400 metre uzunluğundaki 2 tünel, ulaşım ağını daha güvenli ve hızlı hale getirecek. Bu yapılar, bölgenin coğrafi koşullarına uyum sağlayarak özellikle zor hava ve yol koşullarında da güvenli bir seyahat imkanı sunacak.

"İhale Süreci ve Teslim Tarihi"

İhale sürecinin 25 Ekim 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Adıyaman ve çevresindeki vatandaşlar, daha modern ve konforlu bir yol ağına kavuşacak. Köprüler ve tünellerle güçlendirilen bu yeni ulaşım hattı, bölgenin ticaret ve turizm potansiyelini de artıracak.

Kaynak : PHA