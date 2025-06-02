“Siyaset; adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yapılmalıdır”

Açıklamasında siyasetin temel amacının toplumsal sorunlara çözüm bulmak olduğunu ifade eden Anaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Siyaset; toplumsal sorunlara hak ve hakkaniyet çerçevesinde adalet ile çözüm üretmek amacı ile yapılır. Milletin derdine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmek içindir. Kavga çıkarmak, korku salmak, makamdan güç alarak kurumları baskı altına almak için değil!”

Anaç, siyasetçinin halkın temsilcisi olması gerektiğini vurgularken, koltuk üzerinden baskı kurmaya çalışan siyaset anlayışına karşı olduklarını da dile getirdi.

“Gerçek siyasetçi halkın sesidir”

Anaç, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Gerçek bir siyasetçi, halkın sesi olur. Eleştiriden korkmaz, öz eleştirisini yapar. Vekil olduğunu iddia eden kişi, gücünü koltuktan değil, halkın iradesinden alır. Makamlar; halka psikolojik baskı kurmak için değil, milletin yükünü taşımak içindir.”

Bu yaklaşımın, halkla teması koparmayan bir temsil biçimi olduğunu ifade eden Anaç, siyaseti çözüm odaklı bir sorumluluk olarak tanımladı.

“Doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz”

DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı, siyaset anlayışlarının şahıslara değil, halka ve memlekete hizmet etmeye dayandığını belirterek:

“Kim bu memlekete hizmet ediyorsa, hangi partiden olduğuna bakmadan yanında oluruz. Ama koltuğa oturur oturmaz halktan uzaklaşanlara da sessiz kalmayız. Amacımız polemik yaratmak ya da kişileri hedef almak değil. Tek hedefimiz; hep birlikte, partizanlık yapmadan güçlü, üretken ve yaşanabilir bir Adıyaman inşa etmektir. Bu halk için, ucu kime dokunursa dokunsun, doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz.”

Etik Siyaset ve Muhalefet Manifestosu

Anaç, açıklamasının sonunda DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından benimsenen “Etik Siyaset ve Demokratik Muhalefet Manifestosu”nu da kamuoyuyla paylaştı. Manifestoda şu temel ilkeler yer aldı:

Siyaset, adalet arayışıdır. Toplumun ortak sorunlarına kalıcı, hakkaniyetli çözümler üretmek bir kamu hizmetidir.

Muhalefet, demokrasinin nefesidir. Yalnızca eleştiri değil, denetim ve fikir üretimi de muhalefetin görevidir.

Gerçek temsil, halkla bağ kurar. Siyasetçinin gücü makamdan değil, halktan gelir.

Koltuk için değil, halk için siyaset. Siyasetçi, çözüm üretici olmalı; korku aracı değil.

Toplumsal uzlaşı önceliklidir. Hizmet eden herkes desteklenmeli, halktan kopanlar eleştirilmelidir.

Partizanlık değil, memleketçilik. İlkelere ve halk yararına dayalı bir anlayış benimsenmelidir.

Doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Susmak değil, konuşmak ve çözüm üretmek esastır.

Mehmet Anaç, son olarak, DEVA Partisi olarak siyaseti yeniden halka dayandırmak ve etik değerleri temel alan bir siyaset kültürü inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA