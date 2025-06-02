“Türkiye Göçle Kuşatıldı”

Başkan Alsan, Türkiye’nin göç politikalarına ilişkin verdiği verilerle sorunun büyüklüğünü ortaya koydu:

2011’den bu yana 3,6 milyon Suriyeli geçici koruma kapsamında Türkiye’de bulunuyor.

Bunların yaklaşık 1,5 milyonu çalışma izni olmadan kayıt dışı olarak istihdam ediliyor.

Suriyeliler dışında 1,2 milyon civarında Afgan, Pakistanlı, Iraklı ve Afrikalı düzensiz göçmen Türkiye’de yaşamını sürdürüyor.

2023 yılında 340 bin kaçak göçmen sınırda yakalanırken, bu sayı 2022’de 280 bindi.

Suriye’ye 8 Aralık’tan bu yana yapılan 873 bin kişilik geri dönüş, milyonlarca kişilik göç dalgası içinde oldukça sınırlı kaldı.

Alsan: “Hudut Namustur, Devlet Sınırda Başlar”

Emircan Ahmet Alsan, düzensiz göçün yalnızca demografik yapı değil, aynı zamanda ekonomi, kamu düzeni ve güvenlik açısından da çok yönlü tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hudut namustur. Devlet sınırda başlar. Biz bu yükü milletimizin omzunda bırakmayacağız. Bu artık partiler üstü bir milli güvenlik meselesidir.”

A Parti’den Dört Ayaklı Çözüm Paketi

Anahtar Parti’nin çözüm paketi dört ana başlıkta toplandı:

1. Sınır Güvenliği Reformu

Akıllı sınır teknolojileri: Drone, sensör ve biyometrik sistemler yaygınlaştırılacak.

Sınır Güvenlik Komutanlığı kurulacak ve askeri-sivil tüm unsurlar tek merkezden yönetilecek.

2. Göç Başkanlığının Güçlendirilmesi

Göç konusu, çoklu kurumsal yapıdan çıkarılarak bağımsız, liyakat temelli ve güçlü bir otorite tarafından yürütülecek.

3. Geri Dönüş Stratejisi

Uluslararası destekle gönüllü ve güvenli geri dönüş programları hayata geçirilecek.

Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmaları etkin şekilde uygulanacak.

Vatandaşlık düzenlemeleri gözden geçirilecek, demografik yapı korunacak.

Geri dönüş, ekonomik istihdam dengesi gözetilerek planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülecek.

4. Sosyo-Ekonomik Uyum ve Kamu Güvenliği Önlemleri

Kayıt dışı istihdam, sosyal hizmetlerde yoğunluk, kamu kaynaklarına erişim sorunları ve organize suçlar gibi başlıklarda kapsamlı politika değişiklikleri yapılacak.

“Bu, Sadece Bir Göç Değil, Bir Güvenlik Riski Zinciridir”

Alsan, göç sorununun sadece kültürel değil, sosyo-ekonomik ve güvenlik açısından da ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı:

“Bu, sadece bir göç hareketi değil. Kayıt dışı işgücünden organize suça kadar genişleyen bir risk yelpazesi ile karşı karşıyayız. Geri dönüş stratejisini hayata geçirmeden bu ülkenin huzurunu sağlamamız mümkün değil.”

“Millete Namus Sözü: Bu Yükü Omuzlardan İndireceğiz”

Açıklamasının sonunda tüm topluma çağrıda bulunan A Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, şu sözlerle net bir duruş sergiledi:

“Bu mesele partilerin değil, milletin meselesidir. Gelin insan kaçakçılarının değil, devletimizin yanında duralım. A Parti olarak biz, devletin saygınlığını ve milletin huzurunu sınırları koruyarak savunacağız. Bu yükü artık milletin omzundan indireceğiz. Bu bizim millete namus sözümüzdür.”

Kaynak : PHA