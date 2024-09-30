DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 'kredi kartı kullanımları' ile ilgili son açıklamalarına atıfta bulunarak kartlı ödemelerde komisyon alan 'TÜVTÜRK' ile ilgili önemli bir soruyu gündeme taşıdı.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, Bakan Şimşek'in, kredi kartı ile ödeme alan işletmelere, komisyon uygulayan firmalara yaptırım uygulanacağını duyurması sonrasında, bu adımın ekonomide adaleti sağlama yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirilse de, uygulamanın adil bir şekilde uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki endişeleri dile getirdi.

Başkan Öztürk, TÜVTÜRK'in Türkiye genelinde araç muayene hizmeti veren ve tek yetkili firma olarak bilinen bir kuruluş olduğunu anımsattı.

"Uzun yıllardır, hem nakit hem de kredi kartı ödemelerinde farklı komisyon uygulamaları yaptığı kamuoyunun malumudur" diyen Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk, "Sayın Bakan Mehmet Şimşek’e soruyoruz: TÜVTÜRK de kredi kartına komisyon uygulayan işletmeler kapsamında. O kuruluş bir yaptırıma tabi olacak mı? Yoksa yine her zamanki gibi bu yük sadece küçük esnafa mı bindirilecek" diye sordu.

Küçük esnafın halihazırda ekonomik zorluklar altında ezilirken, böylesi düzenlemelerin sadece küçük işletmelere uygulanması haksızlık olacağını öne süren Başkan Öztürk, "Biz, Deva Partisi olarak adaletli bir ekonomik düzenin savunucusuyuz ve halkın menfaatlerini korumak için sorularımızı sormaya devam edeceğiz. TÜVTÜRK gibi büyük şirketlerin komisyon uygulamalarının da aynı şekilde denetlenip denetlenmeyeceğini, ilgili yaptırımlardan muaf tutulup tutulmayacağını kamuoyu önünde merakla bekliyoruz. Küçük esnafımızın üzerine daha fazla yük bindirilmesine izin vermeyeceğiz. Adaletli bir ekonominin yolu, büyük küçük demeden tüm işletmelere aynı kuralların uygulanmasından geçer" diye konuştu.