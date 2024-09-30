Etkinlik, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Ordu Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mesut Bilen ve birçok önemli ismin katılımıyla yapıldı. Gecede, Adıyaman kültürünün müziği, el sanatları ve çiğ köftesiyle harmanlanmış unutulmaz anlar yaşandı.

"Adıyaman ve Ordu Kardeşliği"

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, konuşmasında Adıyaman ve Ordu arasındaki güçlü bağlardan söz etti. 6 Şubat depremi sırasında Orduluların gösterdiği yardımları hatırlatan Tırpan, arama kurtarma çalışmalarında iki şehrin nasıl omuz omuza verdiğini anlattı. Tırpan, Orduluların desteği sayesinde Adıyaman halkının acılarını hafifletebildiklerini belirterek şunları söyledi:

"Deprem sırasında terimizi silen eller Ordululardı. Bu dayanışma unutulmaz. Bugün burada eğleniyoruz ama aynı zamanda o zor günlerde yanımızda olan dostlarımızı bir kez daha anıyoruz."

Tırpan, konuşmasının sonunda Ordu'daki Adıyamanlılar Derneği'ne ve Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’ye teşekkür etti.

"Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin Coşkulu Mesajı"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gecede yaptığı konuşmada, türkülerin insanları birleştiren güçlü bir bağ olduğunu vurguladı. Adıyaman'ın kültürel zenginliklerinin Ordu’ya taşındığı bu etkinlikte duyduğu mutluluğu dile getiren Tepe, şunları söyledi:

"Adıyaman ile olan kardeşliğimiz, kültürel paylaşımlarımız her zaman devam edecek. Bu gece bir kez daha gördük ki, türküler bizi birleştiriyor. Adıyaman'ın insanı, çiğ köftesi, türküleri bizim için çok değerli. Bizler, bu kardeşliği daim kılacağız."

Tepe ayrıca, Adıyaman’ın hem doğal güzellikleri hem de tarihi mirasıyla Türkiye’nin önemli bir kültür merkezi olduğunu belirtti ve Adıyaman Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Dr. Mesut Bilen’den Duygusal Anılar"

Depremi Adıyaman'da yaşayan Ordu Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mesut Bilen, geceye katılanlara duygu yüklü bir konuşma yaptı. Deprem günlerinde Orduluların Adıyaman’da nasıl bir dayanışma örneği sergilediğini anlatan Bilen, o günlerde yaşadığı acıları paylaşarak şöyle konuştu:

"Depremin ardından her sokakta, her enkazda bir Ordulu vardı. O zor günlerde gösterdikleri dayanışma ve fedakarlık asla unutulmayacak. Bu dostluk ve kardeşlik bizim en büyük gücümüz."

Bilen, bu tür etkinliklerin hem kültürel paylaşımı hem de toplumsal dayanışmayı artırdığına dikkat çekti.

"Müzik ve Halay ile Dolu Bir Gece"

Etkinlik boyunca, Adıyaman Harfane Ekibi ve Ses Sanatçısı Mahmut Karadağ sahne alarak, Adıyaman yöresine ait türküleri seslendirdi. Şef Mustafa Çiftçi yönetimindeki Harfane Ekibi, izleyicileri coştururken Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de halay çekenler arasında yer aldı. Gecede türkülerin yanı sıra katılımcılara Adıyaman’ın ünlü çiğ köftesi ikram edildi.

Adıyaman yöresel ve el sanatlarının da sergilendiği bu kültürel gecede, Ordulular Adıyaman'ın tüm güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve Ordu ile Adıyaman arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

"Adıyaman’ın Çiğ Köftesi ve Kültürel Lezzetleri"

Gecenin en ilgi çekici yanlarından biri de Adıyaman’ın ünlü çiğ köftesi oldu. Resume firması tarafından hazırlanan çiğ köfte, etkinliğe katılan binlerce kişiye ikram edildi. Adıyaman’ın el sanatları ve yöresel ürünlerinin sergilendiği stantlar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kaynak : PHA