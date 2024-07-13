Alınan bilgiye göre yangın, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatih Konteyner Kentte bulunan konteynerlerden dumanlar çıktığını fark eden depremzedeler yangını söndürmek istedi. Depremzedelerin müdahalesi yetersiz olunca itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak : PHA