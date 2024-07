Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin başkanlığında Belediye Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri esnaf STK’larının temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Başkan Tutdere’den destek vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tutdere, Belediye için önemli bir paydaş olarak gördükleri esnaf ve esnaf STK’larına destek vurgusunda bulundu. Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adıyaman Belediyesi olarak, esnafımızın her zaman yanında olacağız. Onların karşılaştığı zorlukları hafifletmek ve ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek için gayret gösteriyoruz. Şehrimizi eski güzel günlerine kavuşturmak ve sosyal yaşama katkıda bulunmak adına, esnafımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yapacağı çarşı meydan projesi sürecinde esnafımızın mağduriyet yaşamaması için esnafın taleplerini ve itirazlarımızı her fırsatta yetkililere iletiyoruz. Esnafımız, şehrimizin can damarıdır. Onların ekonomik zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Belediye olarak güçlü bir işbirliğinden yanayız. Sorunların çözümü ve projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için esnafımız ve tüm paydaşlarımızla sürekli iletişimde olacağız. Bu şehir hepimizin vatanı, bu vatana karşı da inşallah hep birlikte borcumuzu yerine getirip, yaraları beraber saracağız.”

“Bugüne kadar kimse bize sahip çıkmıyordu”

Başkan Tutdere’nin açılış konuşmasının ardından, toplantıya katılan esnaf ve STK temsilcileri görüş ve taleplerini dile getirdi.

Söz alan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, 1977 yılından bu yana esnaf odasında başkanlık yaptığını ancak hiçbir belediye başkanı döneminde Belediyeden böyle bir yakınlık görmediklerini dile getirdi. Aslantürk, “Bu halkın her bir bireyini kabullenmesi, onlara değer vermesi sevindirici bir şey. Şimdiye kadar bize kimse sahip çıkmıyordu, şimdi bugün bir sahip bulduk.” İfadelerini kullandı.



