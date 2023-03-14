Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Marketler kent sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah DEMİRCAN ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman KILINÇ’ın gayretleriyle hayata geçirilen “sosyal market” projesi Adıyamanlı depremzedelerin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildikleri noktalar haline geldi.

Şehir genelinde 5 farklı noktada oluşturulan marketlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman KILNÇ; Adıyamanlıların marketler aracılığıyla bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi.

Başkan KILINÇ; Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yardımseverler tarafından gönderilen yardımlar oluşturulan marketler aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Marketlere ilgi oldukça yoğun. 15 günlük periyotlarla talep oluşturulabilen sosyal marketlerden şimdiye kadar 20 bini aşkın vatandaşımız hizmet almış durumda. Günlük talep sayısı 1500 civarında.

Tabi yardımların hangi ailelere ulaştığı konusunda gerekli takipler yapılıyor. Merkez mahalleler ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın çoğunun talepleri karşılanmış durumda dedi.

sosyalmarket.bl.tr adresinden hem giyim hem gıda talebinde bulunabileceğini söyleyen Başkan KILINÇ; Vatandaşların sosyal market uygulamasından oldukça memnun. Bu memnuniyet bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor şeklinde konuştu.

İhtiyaçlarının sosyal marketler aracılığıyla karşılama imkanı bulan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirirken, duygularını “Allah devletimizden ve Belediye Başkanımızdan Razı Olsun” diyerek dile getirdiler.