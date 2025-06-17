Altınşehir’de öğrencilerin yeni gözdesi: Uygun fiyatlı ev yemekleri ve sokak lezzetleri

Yaklaşık bir ay önce hizmet vermeye başlayan Yeşilçam Sokak Lezzetleri’nde köfte ekmekten mantıya, menemenden içli köfteye, kokoreçten, tost ve yemek çeşitlerine kadar birçok lezzet bulunuyor. İşletmenin sahibi Barış Özdoğan, "Günlük taze ürünler kullanıyoruz. Fiyatlarımızı özellikle öğrenciler için uygun tutuyoruz. Kampanyalarımız da var" diyerek işletmenin temel felsefesini anlattı.

“Depremden önce de bu işi yapıyordum, şimdi yeniden başlıyoruz”

Depremden önce de aynı sektörde faaliyet gösterdiğini belirten Özdoğan, felaket sonrası yaşadığı zorluklara rağmen yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi:

“Deprem öncesinde de hizmet sektöründeydim. İş yerimizi kaybettik ama yeniden hayata tutunmak için mücadele ediyoruz. Şu an burada öğrenciye hitap eden bir menüyle yola devam ediyoruz. İlgi var ama Adıyaman’da genel olarak iş potansiyeli düşük. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle işler tam anlamıyla açılmış değil.”

“Sokak lezzetleri daha pratik ve cazip hale geldi”

Menülerinde özellikle yaz aylarında talebin arttığı ekmek arası ürünlere ağırlık verdiklerini belirten Özdoğan, bunun pratiklik ve tazelik açısından tercih edildiğini belirtti:

“Sokak lezzetleri yazın daha çok tercih ediliyor. İnsanlar pratik, hızlı ve günlük hazırlanan ürünleri tüketmek istiyor. Biz de tavuklu pilav, köfte ekmek, sucuk ekmek gibi ürünleri öğrencilerin damak tadına uygun şekilde hazırlıyoruz.”

Öğrencilerin yeni lezzet durağı

Altınşehir bölgesinde, Adıyaman Üniversitesi’ne yakın bir konumda bulunan Yeşilçam Sokak Lezzetleri, Çevrem Market’in az aşağısında, Rota Fırın’ın karşısında hizmet veriyor. Öğrencilerin rahatlıkla ulaşabileceği noktada yer alan işletme, uygun fiyatlı ve doyurucu menüsüyle ilgi çekiyor.

Barış Özdoğan, tüm Adıyaman halkını yeni iş yerlerine davet ederek, “Herkesi sokak lezzetleriyle tanışmaya bekliyoruz” dedi.

Kaynak : PHA