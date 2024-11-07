Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında İçişleri Bakanlığı'nca yasal işlem başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına başkan vekilleri görevlendirilmesine yönelik 4 Kasım'da Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yaptığı konuşma, aynı tarihte DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un açıklaması dolayısıyla İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DEM Partili Bakırhan ve Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı bildirildi.