Kamuoyunun yakından takip ettiği dava öncesinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, adalet çağrısında bulundu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş: “Bu Ülke Çocuk Mezarlığına Dönüşüyor”

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, yaptığı açıklamada çocuk cinayetlerine dikkat çekerek Türkiye’nin çocuklar için güvenli bir yer olmaktan uzaklaştığını ifade etti. Beştaş, "Narin için, tüm çocuklar için buradayız. Ancak bu ülke, tıpkı kadın mezarlığına dönüşen bir coğrafya gibi, şimdi de çocuk mezarlığı olma yolunda hızla ilerliyor. Bu iktidar bloğu çocukları korumuyor," dedi. Beştaş, 19 gün boyunca arama çalışmalarının eksik yapıldığını ve delillerin karartıldığını ileri sürerek, gerçek faillerin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını belirtti.

Beştaş, davanın toplumsal vicdandaki önemine vurgu yaparak, “Narin yalnızca Narin değil, Türkiye’de katledilen bütün çocukların temsilidir. Çocuklarımızın haklarını korumak, adalet sağlamak adına bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız,” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük: "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddeti Durdurmak İçin Buradayız"

Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Narin Güran şahsında katledilen tüm çocuklar ve kadınlar için adalet talep ettiklerini belirtti. Küçük, “Bu dosyanın arkasında olduğumuzu, failler adil bir şekilde yargılanıp cezalarını bulana kadar davanın peşini bırakmayacağımızı vurgulamak için buradayız. Çocuklar ve kadınlar için adalet arayışımızı sürdüreceğiz,” dedi.

Küçük, kadınlara yönelik şiddetin ve çocuk istismarının artmasına dikkat çekerek, “Kadına yönelik şiddet ve çocuk cinayetleriyle mücadele etmek hepimizin en büyük sorumluluğu. Bu davada, Narin’in şahsında katledilen tüm çocukların ve kadınların adalete kavuşması için buradayız,” ifadelerini kullandı.

Beştaş: "Bu Davanın Takipçisi Olacağız, Çocukları Koruyamayan Bir İktidara Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

DEM Partili Beştaş, Narin Güran davasının Türkiye’de çocuk haklarının korunması açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, davayı sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti. Beştaş, "Bu dava Türkiye'nin vicdan davasıdır. Çocuk haklarını koruyamayan bir iktidar anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.

Beştaş, “Bu iktidar, aileyi kutsayarak toplumsal çürümeyi her geçen gün derinleştiriyor. Narin sadece Narin değildir; bugün buradayız çünkü Narin dosyasının kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Adaleti sağlamak sadece mahkemelere bırakılacak bir sorumluluk değil, biz de delilleri incelemeye devam edeceğiz,” diye konuştu.

Topluma Çağrı: "Çocuklarımızı Koruyalım, Ülkemizi Karanlığa Teslim Etmeyelim"

Beştaş, açıklamasının sonunda topluma çağrıda bulunarak çocuk hakları ve güvenliği için herkesi bu davayı takip etmeye davet etti. “Türkiye’yi çocuklar için karanlık bir yer haline getirmemek adına hepimiz sorumluluk almalıyız. Aydınlık bir gelecek için çocuklarımızı koruyalım,” dedi.

Kaynak : PHA