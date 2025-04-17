DEM Parti Genel Merkezi, yapılan ziyaretlere ilişkin basın açıklaması yayımladı

Açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri, seçilmişler ile il ve ilçe örgütlerinin hastane sürecinde nöbet tuttuğu ve ziyaretçileri karşıladığı belirtildi.

Geniş katılımlı ziyaret trafiği

Basın açıklamasında, 8 Nisan’dan itibaren hastaneye siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri, sanatçılar, meslek örgütleri, insan hakları savunucuları, yöre dernekleri ve çok sayıda yurttaşın geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere geldiği ifade edildi.

DEM Parti’nin açıklamasına göre, 17 Nisan gecesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski bakanlardan Nurettin Nebati ve Ayşe Böhürler’in hastaneyi ziyaret ettiği bildirildi.

18 Nisan sabahından itibaren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de hastaneyi ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan mesaj: “Süreci yakından takip ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini ilettiği, Önder’in durumunun yakından takip edildiğini belirttiği kaydedildi. Bazı ziyaretlerde çözüm süreci ve Önder’in bu süreçteki rolüne dair değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Sanat ve siyaset dünyasından isimler de ziyarette bulundu

DEM Parti açıklamasında, sanatçılar Olgun Şimşek ve Mahsun Kırmızıgül, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, PİA Genel Başkanı Ahmet Kaya gibi isimlerin de 18 Nisan itibarıyla hastaneye gelerek geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi.

Telefon ve mesajla iletilen destekler

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Tansu Çiller (telgrafla), Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, Mustafa Elitaş gibi isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uluslararası mesajlar da geldi

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi Eşbaşkanı İlham Ehmed’in de arayarak Sırrı Süreyya Önder için destek mesajlarını ilettikleri belirtildi.

Ziyaret eden lider ve temsilciler arasında yer alan bazı isimler:

Önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan

İstanbul Valisi Davut Gül

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş

HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş

BDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır

DEM Parti bileşeni partilerin yöneticileri

Açıklamada, toplumun farklı kesimlerinden gösterilen duyarlılığın önemine vurgu yapıldı

Basın bildirisinde, siyasi parti temsilcilerinden sendikalara, emek-meslek örgütlerinden sanatçılara kadar çok sayıda kişi ve kurumun ziyaretlerinin veya mesajlarının, toplumun farklı kesimlerinin dayanışma duygusunu yansıttığı ifade edildi. Ziyaretler sırasında doktorların ve sağlık ekibinin, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin heyetleri düzenli olarak bilgilendirdiği belirtildi.

Kaynak : PHA