Devlet protokolü ve ailesi törene katıldı, dualar edildi

Anma programında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, milletvekilleri, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı çelengi sunuldu, dua edildi

Törende, Turgut Özal’ın öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi anıta bırakıldı. Saygı duruşunun ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Tören sonrasında protokol üyeleri, Turgut Özal’ın ailesiyle bir araya gelerek taziyelerini iletti.

Menderes ve arkadaşlarının kabirleri de ziyaret edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, anma programının ardından merhum Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

Nuri Aslan: “Merhumlara Allah’tan rahmet diliyorum”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile birlikte 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 32. yılında kabri başında andık ve ardından merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın kabirlerini ziyaret ettik. Merhumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış; 1980’li yıllarda Türkiye'nin ekonomi ve siyasetinde köklü değişimlere öncülük etmişti. 17 Nisan 1993 tarihinde hayatını kaybeden Özal, Topkapı'daki Anıt Mezar’da defnedilmişti.

Kaynak : PHA