“2 bin 94 uzman erbaşımızı tebrik ediyorum”

Törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 94 uzman erbaş için tebrik mesajı ileten Erdoğan, konuşmasına “18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren uzman erbaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kahraman askerlerimizin bugün rozetlerini takmaları, milletimizin iftihar ve cesaret nişanıdır” ifadeleriyle başladı.

“Bu topraklar hüdayinabit değil, milletimiz sıradan bir topluluk değildir”

Eğitim sürecini tamamlayan askerlerin görev yerlerinde vatanı koruma yolunda büyük bir sorumluluk taşıyacaklarını belirten Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti öyle hüdayinabit bir devlet değildir. Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde al kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet sıradan bir topluluk değildir” diyerek Mehmetçik’e seslendi.

“Sulhun, barışın ve istikrarın tarafındayız”

Türkiye’nin dış politikadaki barışçıl duruşunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Tüm komşularımızda ve bölgemizde huzurun egemen olmasını istiyoruz. Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza kadar artık barışın ve güvenliğin egemen olduğu bir iklimin hâkim olması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gazze, Suriye, Ukrayna... Barış için mücadelemizi sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası krizlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gazze’de yaşanan insani dramın sona ermesini, Suriye’nin barış ve huzura kavuşmasını ve Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla son bulmasını arzuladıklarını belirten Erdoğan, “Bunları laf olsun diye söylemiyoruz. Tüm kalbimizle barışa inandığımız için bu çağrılarımızı her fırsatta yineliyoruz. Bunun için çalışmaya, mücadele etmeye ve sorumluluk almaya devam edeceğiz” dedi.

“Terörsüz Türkiye hedefimizde yeni bir sayfa açacağız”

Konuşmasında Türkiye’nin yıllardır süren terörle mücadelesine de değinen Erdoğan, örgütlerin yurt içindeki eylem kabiliyetinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını söyledi. “Sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bu mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak için kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşlarından biri daha yerine oturacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kahraman ordumuz sadece caydırıcı güç değil, aynı zamanda barışın teminatıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hitaben, “Kahraman ordumuzun mensupları, sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, aynı zamanda bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin teminatısınız. Zalime Yavuz, mazluma Yunus’sunuz” diyerek hitap etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Erdoğan, törende bröve takan uzman erbaşlara yönelik “Sizlere güveniyorum. Rabbim sizi her türlü beladan, saldırıdan ve kötülükten korusun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA