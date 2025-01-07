Fatih Erbakan: "Endişelerimizi Paylaştık"

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, heyetin süreçle ilgili bilgi aktardığını ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi:

“Heyet bizlere yaşanan süreçle ilgili sahip oldukları bilgileri ve kendi görüşlerini iletti. Bizim de süreçle ilgili bazı sorularımıza yanıt verdiler ve taşıdığımız endişelere dair açıklamalar yaptılar. İnşallah bu temaslar hayırlı sonuçlara vesile olur.”

DEM Parti Heyeti: "Doyurucu Bir Görüşme Oldu"

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Yeniden Refah Partisi’nin misafirperverliği için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkana ve heyetine önerilerini paylaştıkları ve endişelerini dile getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Görüşme son derece doyurucuydu. Kendilerine bu kabulleri için minnettarız.”

Gazetecilerin “İmralı’ya ikinci ziyaret ne zaman yapılacak?” sorusuna Önder ve Pervin Buldan, “Daha tarih belli değil” yanıtını verdi.

Görüşme Detayları

DEM Parti Heyeti, saat 16.05’te TBMM Halkla İlişkiler Binası’na geldi. Heyeti Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin karşıladı. Fatih Erbakan, Genel Başkan Vekili Sacit Günbey ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da DEM Parti heyetini toplantı salonu girişinde karşılayarak basına poz verdi.

Toplantıda, Yeniden Refah Partisi’nin süreçle ilgili görüşleri, önerileri ve ihtiyatlı yaklaşımları ele alınırken, DEM Parti Heyeti kendi bakış açısını aktardı.

Siyasi Temaslar Devam Ediyor

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrası yürüttüğü siyasi temasları Yeniden Refah Partisi ile sürdürdü. Heyetin, süreç hakkında diğer siyasi partilerle de görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak : PHA