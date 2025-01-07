"Sanayiye Yeni Bir Soluk Getirecek Proje"

Milletvekili Kurt, Kuyulu OSB’nin sınırlarının 22 Aralık 2022 tarihinde 430 hektar olarak kesinleştiğini belirtti. Bölgenin Adıyaman sanayisine yeni bir ivme kazandıracağını ifade eden Kurt, şu bilgileri paylaştı:

“Kuyulu OSB’nin hayata geçmesiyle, kaynakların etkin kullanımı ilkesi doğrultusunda ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeleri bütüncül ele alan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir karma sanayi sektörü oluşturulması hedefleniyor. OSB alanı, Adıyaman’a 31 km uzaklıkta olup, D875 Karayolu güzergâhında yer almaktadır. Bölge, Adıyaman Havalimanı’na 50 km, Şanlıurfa GAP Havalimanı’na ise 80 km uzaklıktadır. Ayrıca limanlara, karayollarına ve demiryollarına yakınlığıyla dikkat çekiyor.”

"Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi"

Projenin, Adıyaman’daki sanayi potansiyelini artıracağını vurgulayan Kurt, mevcutta sanayi parseli tahsis edilebilecek alan bulunmadığını hatırlatarak Kuyulu OSB’nin bu açığı kapatacağını söyledi:

“Adıyamanlı firmalara ve yerli-yabancı yatırımcılara sanayi tesisi kurma imkanı sağlanacak. Binlerce hemşehrimiz burada istihdam edilecek. Bu firmalar, şehrimizin ekonomisine büyük katkılar sunacak.”

"Altyapı Çalışmalarına 2025’te Başlanacak"

Milletvekili Kurt, projede gelinen son noktaya ilişkin teknik bilgiler de verdi. Halihazır raporları, zemin etütleri ve imar planlarının tamamlandığını belirterek şunları ekledi:

“Hidrolik ve hidrolojik etüt raporları son aşamaya geldi. Parselasyon çalışmaları şubat ayında başlayacak. Kuyulu OSB; 251 hektar sanayi parseli, 16 hektar ticaret alanı ve 17 hektar yeşil alanıyla geniş bir yatırımcı kitlesine hitap edecek. Altyapı projelerine 2025’in ikinci çeyreğinde başlanması, altyapı çalışmalarının ise 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.”

"Yeşil OSB Vurgusu"

Kurt, Kuyulu OSB’nin "Yeşil OSB" etiketiyle çevreci bir yaklaşıma sahip olacağını belirterek, projenin sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Son olarak emeği geçenlere teşekkür eden Kurt, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Valimize ve milletvekili arkadaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA