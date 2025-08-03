İnci Düğün Salonu’nda yapılan kongreye partililerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede birlik, mücadele ve halkla dayanışma vurgusu ön plana çıktı.



Coşkun: “Şehrimizin sorunlarını yakından takip ettik, mücadelemiz sürecek”

Kongre öncesi Perre Haber Ajansı’na son açıklamasını yapan DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, görev süresi boyunca Adıyaman’ın temel sorunlarını tespit ettiklerini ve çözüm önerileri sunduklarını belirtti.



“3 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdiğimiz kongremiz, halkımızın yoğun ilgisine sahne oldu. Bu ilgi, bizim için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Yaklaşık iki yıl önce başladığımız görev sürecimizde, şehrimizin sorunlarını gündeme taşıdık. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından yaşanan altyapı eksiklikleri, teslim edilmeyen konutlar, artan intihar ve uyuşturucu vakaları gibi toplumsal sorunlara dikkat çektik.”



Coşkun, görevi devralacak arkadaşlarının zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu ancak halkın desteğiyle bu sorunların üstesinden gelineceğine inandığını vurgulayarak, dayanışma içerisinde mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.



Temelli: “Yeni yönetim halkın taleplerini daha güçlü dile getirecek”

Kongrede konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise halkın iradesiyle seçilen yeni eş başkanların, Adıyaman’da süren demokrasi mücadelesini meclis ve kamuoyuna daha güçlü şekilde taşıyacağına inandığını belirtti.



“Bu kongre sadece bir görev değişimi değil, aynı zamanda halkla birlikte yeni bir siyaset hamlesinin başlangıcıdır. DEM Parti, halkla omuz omuza yürüttüğü mücadeleyi daha da büyütecek ve Adıyaman’daki hak taleplerini Türkiye gündemine taşıyacaktır.”



Yeni eş başkanlar göreve başladı

DEM Parti Adıyaman İl Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada ise kongre süreci ve yeni eş başkanların seçimiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Adıyaman’da gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Kongremizi büyük bir coşku ve kararlılıkla tamamladık. Kongremizde halkımızın iradesiyle Memet Bayır ve Gönül Şahin, yeni dönem il eş başkanları olarak seçilmiş ve görevlerine başlamışlardır.



Görev süresi sona eren eş başkanlarımız Hüseyin Coşkun ve Yeşim Camcı’ya emekleri, fedakârlıkları ve demokratik mücadeleye sundukları katkılar için teşekkür ediyoruz.

Yeni dönemde halkımızla birlikte barışı, özgürlüğü ve eşitliği büyütme kararlılığındayız.”

“Barış ve demokratik toplum için örgütleniyoruz.”

“Em ji bo aşîtî û civaka demokratîk birêxistin dibin.”

Kaynak : PHA