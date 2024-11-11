“Kürt Halkının Demokratik Siyaset Yolunda Tasfiyesine Yönelik Bir Gasp”

Dem Parti’nin açıklamasında, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının, 4 Kasım 2016’da Kürt siyasi liderlerine yönelik operasyonların yıl dönümünde gerçekleşmesinin manidar olduğuna dikkat çekilerek, “Bu kayyum politikası, halkın seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır,” denildi. Açıklamada, 1994 yılından beri süregelen bu tür müdahalelerin Kürt halkını demokratik siyasetten tasfiye etme amacı güttüğü ifade edildi.

“Kayyum Uygulamaları Siyasi Tükenmişliğin İfadesidir”

Dem Parti Adıyaman İl Başkanlığı, AKP-MHP iktidarının seçimle kazanamadığı yerleri yargı ve güvenlik güçleri eliyle ele geçirme yolunu seçtiğini belirterek, “Her seçimde halk tarafından reddedilen bu kayyum pratiği, siyasi tükenmişliğin bir göstergesidir,” ifadelerini kullandı. Kayyumların halk tarafından benimsenmediği ve seçimlerde kaybettiği hatırlatılarak, “Bu uygulamalarda ısrar etmek iktidarın tükenmişliğini gösterir,” değerlendirmesi yapıldı.

“Kayyum Uygulamaları Tüm Türkiye Halklarına Yönelik Bir Tehdit”

Dem Parti, kayyum politikalarının sadece Kürt illeriyle sınırlı kalmadığını, aksine Türkiye genelinde bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Açıklamada, “Bu kayyum politikası, 85 milyon vatandaş için demokrasi ve özgürlük sorunu haline gelmiştir. Artık hangi partiden veya düşünceden olursa olsun, kayyum uygulamaları tüm Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelen açık bir tehdittir,” denildi.

“Demokratik Kamuoyuna Çağrımızdır: Bu Gayrimeşru Darbeci Anlayışa Karşı Birlikte Ses Yükseltelim”

Dem Parti Adıyaman İl Başkanlığı, tüm demokratik kamuoyuna ve topluma çağrıda bulunarak, kayyum uygulamalarına karşı durulmasını istedi. “Bu anlayışa karşı her demokratın sesini yükseltmesi, demokrasiyi savunmak adına elzemdir” diyen parti yetkilileri, “Her koşulda halkın iradesine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir,” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

“Demokratik Çözüm Beklerken, Halkın İradesine Müdahale Edildi”

Açıklamada, kayyum politikalarının, Türkiye’de çözüme yönelik adımları tıkadığına dikkat çekildi. Dem Parti temsilcileri, “Halkımız diyalog ve barış içinde çözüm beklerken, iradesine müdahale edilmiştir. Bu saldırılar, çözüm arayışını ve iktidarın samimiyeti konusundaki güveni de zedelemiştir. Bizler bu yöntemlere boyun eğmeyeceğiz; halkımız iradesine sahip çıkmaya devam edecektir,” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA