Adıyaman’da dolandırıcılık şüphesiyle ticari taksiden 40 bin 700 Euro ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, 9 Kasım 2024 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında dolandırıcılık şüphesiyle bir operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan kontroller sırasında, durumu şüpheli görülen bir ticari taksi usulüne uygun olarak durduruldu.

Takside yolcu olarak bulunan ve yaşı küçük olan H.D. isimli şahsın kaba üst aramasında, yüklü miktarda döviz cinsinden nakit para bulundu. H.D.’nin ifadesinde, parayı Kayseri ilinde tanımadığı bir adresten alması gerektiğinin kendisine söylendiğini ve oraya giderek tanımadığı bir şahıstan poşet içinde aldığı parayı alarak ayrıldığını belirtti.

Yapılan incelemelerde, paranın Kayseri’de yaşayan S.S. isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı. S.S.’nin, kendisini “polis” veya “savcı” olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı tespit edildi.

Bu dolandırıcılık olayının detayları netleşirken, mağdur S.S.’nin ifadesi alındı. Yaşı küçük H.D., olayla ilgili yürütülen işlemler sonucunda 10 Kasım 2024 tarihinde adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Çelikhan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaya davet ederken, benzer durumların önüne geçmek için denetimlerin süreceğini belirtti.