Dernek Başkanı Birsen Günay liderliğinde yürütülen bu proje, kadın girişimcilerin motivasyonlarını artırmak ve yöresel ürünlerin satışında destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Ankara ve Nevşehir’de Yoğun Program

Teknik gezi kapsamında girişimci kadınlar ilk olarak Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aydın ile kadın girişimcilere yönelik destek projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın girişimciler daha sonra Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir araya gelerek projeler için alabilecekleri destekler hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Kadın Kooperatifleri ile İş Birliği Ziyaretleri

Adıyaman Gençkuşak Kadınlar Derneği’nin teknik gezisi, Beypazarı, Avanos, Hacı Bektaş, Ürgüp ve Kayseri gibi kadın kooperatifleri ve üretim merkezleri ile buluşmaları da kapsadı. Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, Avanos Simya ve Güray Çömlekçiliği, Hacı Bektaş Kadıncık Kadınana Kooperatifi gibi önemli projelere teknik ziyaretler düzenleyen ekip, başarılı kooperatiflerin işleyişini inceleyerek iş birliği olanakları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

"Kadınların Ekonomik Gücüne Katkı Sağlamak Hedefimiz"

Birsen Günay, projenin bir sonraki aşamasında kadın girişimcilerin bireysel kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Günay, “Girişimcilik, pazarlama, e-ticaret, markalaşma gibi konularda mesleki eğitimler düzenleyerek kadınların ekonomik ve sosyal hayatlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kadın girişimcilerimizin üreteceği yöresel ürünler, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları açısından önemli bir adım olacak" dedi.

Günay, bu gezinin kadın girişimciler için ilham verici bir deneyim olduğunu ve projelerine verdikleri destekler için tüm katılımcı ve destekçilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA