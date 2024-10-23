"Depremden Sonra Adıyaman Yine Unutuldu"

Coşkun, son yaşanan deprem sonrası İçişleri Bakanlığı’nın depremden etkilenen illere ilişkin resmi bir açıklama yaptığını, ancak her zamanki gibi bu listede Adıyaman’ın yer almadığını vurguladı. "Yine ilimiz başta olmak üzere çevre illerde hissedilen bir deprem yaşandı. Öncelikle tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak, deprem sonrası yapılan açıklamada Adıyaman’ın yine geri plana atıldığını üzülerek gördük" dedi.

"6 Şubat Depremi Hatırlatması"

Coşkun, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremin ardından Adıyaman'a yardımın gecikmesiyle ilgili eleştirilerini de dile getirdi. “6 Şubat depreminde de sistem tarafından, devlet tarafından unutulduk. Üç gün sonra ancak bizlere ulaşabildiler. Bu esnada on binlerce canımızı maalesef ulaşamadığımız için yitirdik" şeklinde konuşan Coşkun, bu durumun unutulmaz bir travma yarattığını ifade etti.

"Adıyaman'a Neden Yeterli Yatırım Yapılmıyor?"

Adıyaman'ın hükümet tarafından neden sürekli geri plana itildiğini sorgulayan Coşkun, son 20 yılda iktidara büyük destek veren bir şehir olmalarına rağmen Adıyaman'a yeterli hizmetin getirilmediğini belirtti. "Son 20 yılda iktidara bu kadar destek veren bir şehrin bu kadar geri plana atılması, konuşulmamasının sebebi nedir? Açıkçası biz bunun cevabını bekliyoruz" diyen Coşkun, Adıyaman’daki iktidar milletvekillerinin kente neden yeterli hizmeti sunmadıklarını merak ettiklerini söyledi.

Coşkun, çevre illerde altyapı, üst yapı ve istihdam gibi konularda yapılan yatırımlara dikkat çekerek, Adıyaman’ın bu tür yatırımlardan mahrum bırakıldığını vurguladı. İşsizlik sorununa da değinen Coşkun, "İşsizlikten dolayı neden gençlerimiz Avrupa'ya gidiyor? Bununla ilgili bize resmi bir açıklama yapmalarını bekliyoruz" dedi.

"Adıyaman'ın Sesi Olacağız"

DEM Parti olarak Adıyaman’ın sesi olacaklarını ve kentin hak ettiği hizmetleri alması için çalışacaklarını belirten Coşkun, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Değerli halkımız, Adıyaman her zaman unutuluyor. Adıyaman'ın sesi maalesef duyulmuyor. Biz DEM Parti olarak bundan sonraki süreçte, her zaman olduğu gibi Adıyaman'ımıza sahip çıkmaya çalışacağız."

Coşkun, Adıyaman’ın hak ettiği değeri görmesi ve gerekli yatırımların yapılması için parti olarak mücadele edeceklerini vurguladı. "Adıyaman'la ilgili gerekli tüm işlemleri DEM Parti olarak yapacağız" diyerek, kentin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti.

Coşkun'dan Yetkililere Çağrı

Av. Hüseyin Coşkun, yetkililere seslenerek, Adıyaman’ın sorunları hakkında açık ve net bir açıklama beklediklerini ifade etti. Özellikle gençlerin işsizlik nedeniyle yurtdışına göç ettiğini belirterek, “Adıyaman’a neden yeterli yatırım yapılmıyor? Bu sorunun cevabını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Adıyaman Eş Başkanı'nın açıklamaları, kentin yıllardır maruz kaldığı ihmal ve yetersiz yatırımlara karşı yükselen tepkilerin bir yansıması olarak değerlendirildi. Coşkun, Adıyaman’ın yalnız bırakılmasına karşı parti olarak güçlü bir duruş sergileyeceklerini ve bölgedeki sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Kaynak : PHA