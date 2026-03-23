Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'daki Helikopter Kazası Şehitlerini Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personeli ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Şehit Personel İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.”

HABER KAYNAK: TEKHA