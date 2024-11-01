Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Dilekçeye göre İmamoğlu’nun, 31 Ekim'de düzenlenen mitingde Erdoğan’a yönelik ithamlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı’nın kişilik haklarını zedeleyen ifadeler kullandığı ileri sürüldü. İmamoğlu'nun konuşmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kamuoyu önünde küçük düşürme amacı taşıdığı vurgulandı.

"Halkı Kin ve Nefrete Sürükleme Potansiyeli Taşıyor"

Dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun konuşmasında kullandığı "eli sopalı" ve "karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar" gibi ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itibarını zedelediği ve halkı kin ve nefrete yöneltme potansiyeli taşıdığı iddia edildi. Dilekçede İmamoğlu’nun ifadelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumdaki saygınlığını yıpratmaya yönelik olduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı: “Müvekkilim, halk iradesiyle göreve gelmiş, demokratik süreçlerle halk tarafından sevgi ve takdirle desteklenmektedir. Davalının konuşmasında müvekkilime yönelik ‘Beni seçmezseniz sizin seçtiklerinize görev yaptırmam, onları hapse atarım, size yaşamı dar ederim’ gibi mesnetsiz, somut delillerden yoksun iddialarla ağır hakaretler yer almıştır.”

"Bağımsız Yargıya İftira Atıldı"

Dilekçede, İmamoğlu’nun "Bir başka karanlık hamlenin ardında koşan bir iktidarla karşı karşıyayız" ve "Uyduruk sebeplerle terörist ilan edip, tutuklayıp Esenyurt’u kayyuma emanet ettiler" ifadeleriyle yargı sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından manipüle edildiği izlenimini uyandırmaya çalıştığı ve bağımsız yargıya iftira attığı belirtildi. İmamoğlu’nun konuşmasındaki ilgili bölümlere ve bu bölümlerin video kayıtlarına dilekçede yer verildi.

Kaynak : PHA