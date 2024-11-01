Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Savcımız Yavuz Engin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir" dedi.

"Görevden Alınma Söz Konusu Değil"

Tunç, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında hazırlanan fezlekenin, suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girmesi nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini açıkladı. Bakan Tunç, şüpheliler hakkında kamu davasının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldığını, Savcı Yavuz Engin’in görevine kesintisiz olarak devam ettiğini vurguladı.

"Savcı Tehdit Edildi, Soruşturma Sürüyor"

Bakan Tunç, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Tunç, söz konusu tehditlerin ve aynı konuda diğer şüphelilerle ilgili soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

"Dezenformasyon İçeren Paylaşımlar Sorumluluk Dışıdır"

Açıklamasının devamında Bakan Tunç, "Sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bu iddiaların, ana muhalefet partisi sözcüsünün paylaşımlarıyla gündeme getirilmesinin büyük bir sorumsuzluk örneği olduğunu" belirtti. Tunç, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerçek dışı haberlerin takipçisi olacaklarını ve yargının yıpratılmasına yönelik her türlü dezenformasyonun karşısında duracaklarını dile getirdi.

Kaynak : PHA