Platform adına konuşmayı yapan Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, hukukun, adaletin ve demokratik değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Kayyum politikaları artık son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Kayyum Kararı Cumhuriyetin 101. Yılında Halkın İradesine Müdahaledir”

Ahmet Özer'in, Esenyurt’ta halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak belediye başkanlığına seçildiğini hatırlatan Doğan, yapılan kayyum atamasının halkın iradesini hiçe saydığını ifade etti. Doğan, şafak vakti gerçekleştirilen gözaltının ve ardından kayyum atanmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ahmet Özer, hakkında henüz hakim kararı dahi olmadan sosyal medyada yerine İstanbul Vali Yardımcısının kayyum olarak atandığı duyurulmuştur. Halk, bu süreci geçmişte defalarca görmüş ve iktidarın hukuka aykırı uygulamalarına tanık olmuştur. Bu tür müdahaleler demokratik iradeyi yok saymaktadır.”

“Kayyum Politikaları Halkın İradesine Darbe Vuruyor”

Türkiye genelinde daha önce de benzer müdahaleler yapıldığını hatırlatan Doğan, kayyum atanan belediyelerde yolsuzluk, şatafat ve partizan bir yönetim tarzının hakim olduğunu savundu. Bu tür atamaların demokratik değerleri zedelediğini belirten Doğan, “Kayyum atanan belediyelerde yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve partizan uygulamalar artmıştır. Halk, bu atamalarla demokrasiden uzaklaşmakta ve şeffaf bir yönetimden mahrum kalmaktadır” dedi.

“Halkın İradesine Saygı Göstermek Demokratik Bir Gerekliliktir”

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu’nun basın açıklamasında, demokrasinin temel koşulunun halk iradesine saygı göstermek olduğu vurgulandı. Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in yerine kayyum atanmasının halkın demokratik tercihine darbe anlamına geldiğini belirterek, “Bu adımlar, Türkiye’nin birçok ilinde halkın iradesine yapılan müdahalelerin bir parçasıdır. Halkın iradesine darbe vuran bu hukuksuzlukların karşısındayız” ifadelerini kullandı.

“Esenyurt’un Seçimlerinde Farklı Siyasi Görüşler Birleşti”

Esenyurt seçimlerinde farklı partilerin ve çeşitli görüşlerden vatandaşların bir araya gelerek Ahmet Özer’i seçtiğini hatırlatan Doğan, bu girişimin yalnızca bir belediye başkanına değil, aynı zamanda toplumun barış, demokrasi ve emeğe dayalı birliktelik iradesine de yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. “Bu kayyum kararı, demokratik bir uzlaşı ile birleşen tüm kesimlere gözdağı niteliğindedir” diyen Doğan, “Bu, yalnızca bir muhalefet belediyesine yapılan bir müdahale değil, iktidarın farklılıkları bir araya getiren demokratik değerlere saldırısıdır” dedi.

“Kayyumla Yönetime Son Verilmeli, Seçilmişler Görevine İade Edilmeli”

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına yapılan açıklamada, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasının Türkiye’de demokrasiyi tehdit eden bir uygulama olduğu vurgulanarak, Özer’in görevine iade edilmesi talep edildi. Platform, kamuoyunu ve tüm demokrasi yanlılarını bu tür uygulamalara karşı ortak tepki göstermeye davet etti.

Doğan, açıklamasını “Bu uygulamalardan vazgeçilmediği takdirde hukukun sadece Esenyurt’la sınırlı kalmayacağı, tüm ülkede demokratik hakların zedelenmeye devam edeceği bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Emek ve demokrasi güçleri olarak bu haksızlıkların karşısında durmaya ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA