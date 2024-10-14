"Ana Dil Üzerinden Ötekileştirme Vurgusu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İnancını özgürce yaşayanlar, sırf inancından dolayı, sırf anadilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötelendi, ötekileştirildi. Vatandaşına üstten bakan, tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, geçmişte ana dili Kürtçe olan vatandaşlara yönelik ayrımcılık ve baskılarla ilgili bir itiraf niteliği taşıdı.

"Çözüm Süreci Tartışmaları Yeniden Gündemde"

Erdoğan’ın bu açıklamaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması sonrasında yeniden gündeme gelen çözüm süreci tartışmalarıyla paralel şekilde değerlendirildi. Kürt sorununun çözümüne yönelik atılacak adımlarla ilgili kamuoyunda yükselen beklentiler, özellikle barış ve demokratik haklar üzerinden tartışmaların odak noktası haline geldi.

Ahmet Türk: "Kürtler Silahla Çözüm Olmayacağını Gördü"

Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk de, kısa süre önce yaptığı açıklamada, çözüm süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Türk, "Beklentiler, onurlu bir barışın sağlanması, Türkiye’nin tüm yurttaşlarını, Kürtleri kucaklamasını isteyen bir politika izliyoruz. Kürtlerin bir halk olduğunu, hakları olduğunu içselleştiremezseniz hiçbir şey çözemezsiniz. Ortadoğu'nun ateş çemberi içinde olduğu bir dönemde kucaklayıcı bir politika şart. Kürtler de bu işin silahla çözülemeyeceğini görmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk’ün açıklamaları ve Erdoğan’ın ötekileştirme vurgusu, yeni bir çözüm süreci ihtimalinin giderek daha sık tartışılmasına yol açtı. Kürtlerin demokratik hakları ve barışın tesisi üzerine yürütülen tartışmalar, özellikle Kürt siyasetinin önemli isimlerinin açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

"Demokratik Bir Anayasa Talebi"

Ahmet Türk, demokratik bir anayasanın gerekliliğini vurgularken, toplumun da bu sürece hazırlanması gerektiğini belirtti. Türk, siyasetçilerin toplumla daha yakın ilişkiler kurarak, Kürt meselesi gibi önemli konularda samimi adımlar atması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ana dil üzerinden yaptığı ötekileştirme vurgusu, Türkiye’deki çözüm süreci beklentilerinin yeniden alevlenmesine neden oldu. Bu tartışmaların nasıl bir yön alacağı ise önümüzdeki süreçte atılacak siyasi adımlarla şekillenecek.

Kaynak : PHA