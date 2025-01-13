Evlilik Kredisi 81 İlde Uygulamada

Seçim sürecinde vaat edilen "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında sunulacak destekleri duyuran Erdoğan, “Evliliğe ilk adım atan gençlerimize 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu uygulama artık 81 ilimizde devrede” ifadelerini kullandı.

Çocuk Yardımlarında Yeni Düzenleme

Doğum yardımlarına yönelik yapılan düzenlemeler hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL’ye yükseltiyoruz. İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL destek sağlayacağız. Bu yardımları annelerin hesaplarına hiçbir şart gözetmeden yatıracağız.”

Aile Kurumunu Güçlendirme Hedefi

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Aile yapımızı korumak, tahkim etmek ve gelecek kuşaklara güçlü bir miras bırakmak hepimizin görevidir” dedi.

Yeni Destek Uygulamaları Geliyor

Genç çiftler ve aileler için sosyal desteklerin artacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Konut destekleri ve danışmanlık hizmetleri devreye alınacak.

Kadınların iş ve aile yaşamını kolaylaştırmak için esnek çalışma modelleri uygulanacak.

Çalışan anne ve babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetleri güçlendirilecek.

Toplumu Tehdit Eden Kültürel Akımlara Karşı Uyarı

Erdoğan, dijital platformlarda yayılan içeriklerin kültürel erozyona neden olduğunu vurgulayarak, "LGBT dayatmaları ve cinsiyetsizleştirme politikalarına" karşı Türkiye'nin kararlı tutum sergileyeceğini belirtti.

Doğurganlık Oranındaki Gerilemeye Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğurganlık oranındaki düşüşe de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Doğurganlık hızımız alarm veriyor. 2021 yılında 2,38 olan bu oran, bugün 1,51'e geriledi. Genç ve nitelikli nüfus kaybı yaşıyoruz. Bu durum hem nüfus hem de nüfuz kaybına yol açar. Bu nedenle güçlü nesillerin devamını sağlamak bir hayat memat meselesidir.”

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda aile desteklerinin artırılarak geleceğin güvence altına alınacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA