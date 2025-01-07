"Valilik, Milletin Derdine Derman Olma Makamıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında valilerin görevlerinin önemine dikkat çekerek, "Valilik, devletin halka uzanan eli, vicdan ve merhamet mevkiidir. Mülki idare amirliği sadece mesai saatleriyle sınırlı bir görev değildir. Vatandaşla hemhal, hemdert ve hemdem olmanız beklenir. Makam odalarınıza sıkışıp kalmayın, hak ve hukuku gözeterek görev yapın" ifadelerini kullandı.

"6 Şubat Depremleri, Hızlı Karar Alan İdarecilerin Önemini Gösterdi"

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yönetim anlayışına etkisine değinerek, hızlı ve etkin karar alabilen yöneticilerin değerinin bu süreçte daha iyi anlaşıldığını söyledi. Erdoğan, "Merkezden talimat bekleyen, halkla bütünleşmeyen yöneticiler maalesef devletimizin çabalarına gölge düşürdü" dedi.

"Suriye'de Yeni Bir Dönem Başladı"

Suriye’deki gelişmelerin Türkiye açısından önemini vurgulayan Erdoğan, "Suriye’de 61 yıllık Baas diktatörlüğünün çökmesiyle birlikte yeni bir döneme girildi. Sednaya Hapishanesi’nden yansıyan görüntüler, Suriye’de insanlık dışı bir zihniyetin hüküm sürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası için uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Gönüllü Dönüşleri Kültürümüze Yakışan Bir Anlayışla Yöneteceğiz"

Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve düzenli dönüşleri için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Esed gitti, sığınmacılar da gitsin" açıklamasını eleştiren Erdoğan, "Bu ifade, vicdansızlıktan öte bir cehalet örneğidir. Savaşın pençesinden kaçan mazlumlara kol kanat gerdik ve onları asla yalnız bırakmadık" dedi.

Erdoğan, sığınmacıların ülkelerine huzurla dönebilmelerinin Türkiye için insani bir görev olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gönüllü olarak yurtlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ancak kimseyi zorla göndermek gibi bir yanlışa da düşmeyeceğiz. Ülkemize katkı yapmak isteyen Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

"Terörsüz Türkiye İdealimizi Gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele stratejilerine de değinerek, "Bir süredir uyguladığımız terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Amacımız, ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık kamburu ortadan kaldırmaktır" dedi. Erdoğan, Türkiye yüzyılını "kardeşlik, kalkınma ve huzurun yüzyılı" olarak inşa etme hedefini yineledi.

Suriye'nin Geleceği İçin Çalışmalar Sürecek

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarını sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Erdoğan, sınır bölgelerindeki valilere süreçte dikkatli ve sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasını "Türkiye Yüzyılı’nı huzurun ve kalkınmanın yüzyılı yapacağız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA