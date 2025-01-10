Turizme Kolay Erişim Sağlanacak

Aydın-Denizli Otoyolu, turistik bölgelere olan erişimi kolaylaştıracak ve zaman kayıplarını azaltacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine yüksek standartlı ulaşım sağlaması ve süreyi kısaltması, bölgeyi ziyaret edenlerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayacak" dedi. Yeni otoyolun, turizm sektöründeki yatırımları artıracağı ve bölgeye gelen turistlerin daha fazla zaman geçirmelerine imkan tanıyacağı ifade edildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Özellikleri ve Ekonomik Kazançlar

Aydın-Denizli Otoyolu, 140 km ana yol ve 23 km bağlantı yolundan oluşuyor. Otoyol, 61 köprü, 19 köprülü kavşak, 18 viyadük ve 30 üst geçit gibi önemli yapıları içeriyor. Erdoğan, otoyolun tamamlanmasıyla birlikte yolculuk sürelerinin 2 saati bulan mesafelerin 1 saatin altına ineceğini belirtti. Ayrıca, Aydın-Denizli Otoyolu’nun yıllık 7.4 milyar liralık tasarruf sağlayacağı, akaryakıt tasarrufunun 1 milyar lira, karbon emisyonunun ise 61 ton azalacağı açıklandı.

İhracata Katkı Sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyolun Denizli'nin İzmir Limanı ile bağlantısını kısaltarak Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, sanayi ve tarım ürünlerinin Denizli üzerinden daha hızlı bir şekilde İzmir'e taşınacağını ve bu durumun bölge ekonomisini canlandıracağını vurguladı.

Yol, Medeniyetin Temelidir

Erdoğan, "Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz" ifadeleriyle, ulaştırma projelerinin ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. 22 yıl boyunca Türkiye’nin ulaşım altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını belirten Erdoğan, toplam 63 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ettiklerini ve bu yatırımlar sayesinde seyahatlerin daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiğini belirtti.

Limanlarla Bağlantı Sağlanacak

Aydın-Denizli Otoyolu, ayrıca Türkiye’nin önemli tekstil ve sanayi bölgelerinden biri olan Denizli'nin İzmir Limanı ile bağlantısını güçlendirerek ihracatın artmasına katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu otoyolun Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve sanayi üretimindeki verimliliğe önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Kaynak : PHA