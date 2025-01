Küçükçekmece ve Esenyurt’ta Operasyonlar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, operasyon, 7 Ocak 2025 tarihinde Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde bulunan adreslere düzenlendi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 1 milyon 942 bin 700 sentetik ecza hap, 360 gram skunk, 5 uyuşturucu üretiminde kullanılan makine, 2 vakum makinesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Sanal Devriye ve Sosyal Medya Tespitleri

Uyuşturucu ticaretinin sanal platformlara kaydığı belirlendi. Ekipler, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu, uyuşturucu satışının "Leyla abla" kodlamasıyla fotoğraf kullanılmadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu bilgiler doğrultusunda operasyonları yönlendiren ekipler, imalathaneyi bulma çalışmalarını sürdürdü.

182 Şüpheli Gözaltına Alındı

9 Aralık 2024 - 9 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticaretini Yapmak” suçundan toplam 182 şüpheli gözaltına alındı. 146 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Her Sokakta Olacağız”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonu duyurduğu sabahki açıklamasına değinerek, "Gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan zehir tacirleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Her sokakta, her köşede İstanbul’un her caddesinde olacağız. Bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA