Son günlerde ortaya atılan iddialara göre, bu şahıslar çocuklara ücretsiz olarak içerisine uyuşturucu maddeler yerleştirilmiş şeker ya da oyuncaklar dağıtıyor.

"Ordu'da da Görüldü: Velilere ve Ailelere Uyarı"

Özellikle Ordu ilinde de gözlemlendiği iddia edilen bu tehdit, aileleri daha dikkatli olmaya sevk etti. Uzmanlar, ebeveynlerin ve velilerin, çocuklarını kim olursa olsun ücretsiz hediyeler konusunda uyarmaları gerektiğini vurguluyor. Herhangi bir kişi tarafından verilen bedava şeker veya oyuncakların kabul edilmemesi konusunda çocukların bilinçlendirilmesi önem arz ediyor.

"Polis ve Jandarma 24 Saat Görevde"

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, şehir merkezlerinde polis, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri gece gündüz operasyonlarını sürdürüyor. "En İyi Narkotik Anne" sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında, özellikle annelerin daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiği belirtiliyor. Güvenlik birimleri, annelerin çocuklarını uyuşturucu tehdidine karşı bilgilendirmelerinin bu mücadelenin önemli bir ayağı olduğunu ifade ediyor.

"Şüpheli Durumlarda Yetkililere Bilgi Verin"

Yetkililer, okul çevresinde veya başka bir bölgede şüpheli bir durum fark edenlerin hemen harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor. İçişleri Bakanlığı, şüpheli durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermelerinin bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca, bu tür bildirimlerin hiçbir ücret veya kontör harcanmadan yapılabileceğinin altı çiziliyor.

"Aileler ve Toplumun Dikkatli Olması Gerekiyor"

Türkiye’nin dört bir yanında devam eden uyuşturucuyla mücadele operasyonları, toplumun her kesiminin desteğiyle daha da etkili hale geliyor. Yetkililer, velilere ve ailelere seslenerek, çocuklara yönelik bu tür tehditlerin önlenmesinde herkese önemli görevler düştüğünü ifade ediyor. Uyuşturucu tacirlerinin yeni taktiklerine karşı toplumun bilinçli olması, farkındalık yaratılması ve çocukların korunması için ailelerin dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Kaynak : PHA