Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; Adıyaman’da 2024 yılının ilk dokuz ayını kapsayan 3. dönem itibarıyla, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 28 kamu kurum ve kuruluşunca 307 proje uygulandığını belirten Vali Vekili Ali Erdoğan, “Bu projelerin toplam tutarı 89,6 milyar liradır. 2024 yılı programı 14,8 milyar lira olup, 2024 yılı III. dönemde bu projeler için 8 milyar lira harcama yapılarak %56,8’lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşların 2024 yılı programlarında 246 adet projenin yer aldığını ifade eden Vali Vekili Ali Erdoğan, “Proje bedeli 86 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 18,6 milyar lira harcanmıştır. 2024 yılında ise 12,8 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2024 yılı III. Dönem itibarıyla bu ödeneğin 7,6 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi %59,7’dir. Mahalli idarelerimizin ise programlarında bulunan 61 adet projenin bedeli 2,7 milyar liradır. Bu projeler için 2024 yılında 2 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve III. dönem itibarıyla 782 milyon lira harcama yapılarak %38,5’lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılının III. Döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 307 adet projenin; 69 tanesi bitirilmiş, 160’ı devam etmekte, 72’si ihale, sözleşme ve proje aşamasında iken 6 proje ise tasfiye edilmiştir”dedi.

Vali Vekili Ali Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PHA