"Adıyaman'a Yeni Spor Tesisleri İçin Talepler Gündeme Geldi"

Heyet, Adıyaman'da yapılması planlanan çeşitli spor yatırımları konusunda Bakan Bak'a önemli talepler sundu. Görüşmede, Adıyaman'daki mevcut spor tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

"Talepler Arasında Öne Çıkan Projeler"

Görüşmede, Adıyaman'da spor altyapısını geliştirmek amacıyla şu projeler masaya yatırıldı:

Sümerevler Atletizm Tartan Pisti ve Kahta Spor Kompleksi ile ilgili mevcut projelerin tamamlanması.

Spor Toto Sponsorluğunda, Adıyaman ilçelerinde yapılması planlanan 24 adet futbol sahası ve Çelikhan Spor Salonu'nun güçlendirme süreci.

Atatürk Stadyumu'nun yıkımının ardından Adıyaman'a modern bir şehir stadyumu yapılması ve Kahta ilçesine 2000 seyirci kapasiteli amatör futbol sahası inşa edilmesi.

İndere, Örenli, Kahta (Salkımbağı), Gölbaşı ve Besni'de yapılması planlanan kalıcı konut alanlarında Gençlik Merkezleri, spor salonları ve sentetik çim yüzeyli halı sahaların inşası.

"Deprem Sürecinde Spor Tesislerinin Önemi Vurgulandı"

Görüşmede, 6 Şubat depreminin ardından spor tesislerinin oynadığı kritik rol özellikle vurgulandı. Deprem sürecinde, Adıyaman'daki spor tesislerinin hem barınma hem de toplumsal destek sağlama konularında önemli bir işlev gördüğü belirtildi. Gençlik ve spor camiası için bu tesislerin ne denli kritik olduğu, gelecekte benzer durumlara hazırlık açısından değerlendirildi.

"Yeni Yatırımların Gençlik ve Spor Camiasına Katkısı"

Adıyaman milletvekilleri ve İl Başkanı, şehirde yapılacak olan yeni spor yatırımlarının gençlik ve spor camiasına büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Yeni tesislerin, gençlerin spora yönlendirilmesi, sosyal alanların artırılması ve sportif başarıların desteklenmesi adına önemli olduğunu dile getirdiler.

"Gençlik Merkezleri ve Spor Salonları İçin Destek Bekleniyor"

Ziyaretin ardından, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve milletvekilleri, özellikle gençlik merkezleri ve spor salonlarının yapım sürecinin hızlandırılması için destek beklediklerini belirttiler. Sporun, toplumun her kesiminde birlik ve beraberlik sağlayan bir unsur olduğuna dikkat çekildi.

"Spor Altyapısının Güçlendirilmesi"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, Adıyaman heyetinin taleplerini dikkatle dinlediği ve spor altyapısının güçlendirilmesi konusunda gereken desteğin sağlanacağını ifade ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, bu projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacağı sinyalini verdi.

Kaynak : PHA