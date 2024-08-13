Yücel, ''Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir'' dedi.

Yücel X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oklu simgesi sırası ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, “devletçilik” okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye’ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Kadın Kolları Kurultayında Genel Başkan Özgür Özel’in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak ifadeler sarf ettiğini kaydeden Yücel, "bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir" dedi.

Kaynak : PHA