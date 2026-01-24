Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da yaşanan elektrik ve su kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e açık çağrıda bulunarak kentte yaşanan sorunların görmezden gelindiğini ifade etti.

Milletvekili Tanal, paylaşımında daha önce yapılan 'Şanlıurfa'da elektrik sorunu yok' yönündeki açıklamaları hatırlatarak, vatandaşlardan kendisine ulaşan mesajları kamuoyuyla paylaştı. Milletvekili Tanal, bir vatandaşın ilettiği mesajda, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Küçük Düzlük Mahallesi'nde 24 saattir elektrik ve su olmadığını, evde hasta ve küçük çocuk bulunduğu belirtilerek yardım çağrısında bulunduğunu aktardı.

Söz konusu durumun tekil bir örnek olmadığını vurgulayan Milletvekili Tanal, yaşanan kesintilerin Şanlıurfa genelinde sıkça tekrarlandığını kaydederek, elektrik ve su kesintilerinin günlük yaşamı durma noktasına getirdiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Milletvekili Tanal, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

AKP Grup Başkanvekili Sayın Özlem Zengin'e açık çağrıdır:

'Hani Şanlıurfa'da elektrik sorunu yok diyordunuz, 'Varsa çözeriz' demiştiniz.'

Buyurun, vatandaşın aynen bana yazdığı mesaj:

'Sayın vekilim kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum.

Şanlıurfa Eyyübiye Küçük Düzlük Mahallesi'nden yazıyorum.

24 saattir elektrik yok, su yok.

Hastamız var, küçük çocuğumuz var.

Lütfen artık yardımcı olunsun bize...

Sizden başka Urfa'nın sorunlarını söyleyen yok.'

'Şanlıurfa, Afrika Değil'

Bu mesaj tekil değil. Bu, Şanlıurfa'nın gerçeğidir. Elektrik yoksa yaşam durur. Su yoksa insanlık ayakta kalmaz. Koltuktan 'sorun yok' demek kolay, karanlıkta yaşayan vatandaşı duymak zordur. Şanlıurfa Afrika değil. Bu çağda 24 saat elektriksiz bırakılan bir şehir, yönetim ayıbıdır. Biz söylemeye devam edeceğiz. Çünkü susarsak karanlık büyür.'

