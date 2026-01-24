Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından ekipler tarafından saha çalışmaları başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin hızla harekete geçtiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, 'Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, deprem sonrası bölgede hasar tespit ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü bildirdi.

