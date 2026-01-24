Adıyaman Belediyesi, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmek amacıyla Toplu İş Sözleşmesi'ni karara bağladı. İmzalanan sözleşme kapsamında belediye personelinin maaşlarına yüzde 32 oranında artış sağlandı. Belediye yönetimi, ekonomik şartlar ve güncel enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak yapılan düzenlemenin, çalışanların yaşam standartlarını korumayı ve emeklerinin karşılığını teslim etmeyi hedeflediğini bildirdi.

'Çalışan Personelimizi, Büyük Bir Ailenin Vazgeçilmez Fertleri Olarak Görüyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada, 'Adıyaman Belediyesi olarak, şehrimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak adına özveriyle çalışan personelimizi, büyük bir ailenin vazgeçilmez fertleri olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, emekçilerimizin yaşam standartlarını korumak ve alın terlerinin karşılığını teslim etmek adına Toplu İş Sözleşmemizi karara bağladık. Ekonomik şartlar ve enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak, çalışma arkadaşlarımızın maaşlarında yüzde 32 oranında artış sağladık. İmzaladığımız bu sözleşmenin tüm mesai arkadaşlarımıza, kıymetli ailelerine ve Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE