

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, gece yarısı meydana gelen depremlerle bir kez daha sarsıldı. Saat 00.24'te yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, sarsıntı çevre illerle birlikte İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

Ana depremin ardından dört dakika sonra bu kez 3.6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı. İlk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Bölgede devam eden sismik hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'daki depremlerin artçı karakter taşıdığını vurgulayarak, artçıların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan, yaptığı değerlendirmede, 'Artçının artçıları sürecektir ancak 4,5 büyüklüğünün aşılması beklenmemektedir' ifadelerini kullandı.

Tektonik gerilime de dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, 'Sındırgı'da süren deprem kasırgası 00.24'te M5,2'lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak M4,5'u geçmesi beklenmez. Sındırgı'da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Gerginlik güneydoğuya kayıyor. Umarız bu geceki M5,2'lik boşalma ile M6,1 lük depremle 2025 Ağustosundan beri süren sarsıntılar artık durur. Biz ve Sındırgılılar sarsıntılardan usandık' dedi.

Kaynak : PERRE