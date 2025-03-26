İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Nuri Aslan, 125’e karşı 177 oy alarak İBB Başkan Vekili olarak seçildi. Oylamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Nuri Aslan, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özel: “Haksızlık Karşısında Susmayacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un iradesine karşı bir darbe girişimi yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Verilen talimatla İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah evinden sanki bir teröristin, büyük bir suç örgütü liderinin evine operasyon yapılıyormuş algısını yaratmak üzere gözaltına alındı. O andan itibaren darbenin hedefi İstanbul’un iradesi olduğuna göre sembol mekanı da Saraçhane’ydi.”

“Yedi gece üst üste milyonların gelip burada iradelerine sahip çıkmasıyla bir büyük direnişe döndü. Bunun için yapmamız gereken üç önemli şey vardı. Birincisi, İstanbul’a yapılan hizmetlerin aksamaması için hiyerarşide bir kopma olmaması gerekiyordu. Ekrem Başkanımızla görüşerek geçici vekilini ve gözaltına alınan arkadaşların yerine görevlendirilecek kişileri hızla belirledik. İstanbul’da bir hafta boyunca bir çöpün ya da bir toplu iğnenin yerden kaldırılması bile aksamadı.”

“Saraçhane Direnişi Darbe Girişimini Başarısız Kıldı”

Özgür Özel, İBB Meclis grubunun büyük bir dirayet ve kararlılıkla görevini yerine getirdiğini belirterek şunları ekledi:

“İstanbul’un emanetine sahip çıkmak adına büyük bir dayanışma gösterdik. İBB çalışanlarının ve emekçilerinin gayreti, meclis grubunun direnci ve seçtiklerinin arkasında duran halkın Saraçhane direnişi, darbe girişimini başarısız kıldı. Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada Nuri Aslan, Ekrem Başkanımız görevinin başına dönene kadar vekalet edecek. Bu, atanmış bir kişinin değil, İstanbul’un seçilmiş bir belediye meclis üyesinin görevi devralmasıdır.”

“Sokaklar Demokratik Mücadelenin Alanıdır”

Özgür Özel, İBB’ye yönelik operasyonun İstanbul halkının iradesine yapılmış bir müdahale olduğunu vurguladı. Özel, bu süreçte sokağa çıkmanın meşru bir hak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Demokrasiyi askıya almak isteyenler, kendi gayrimeşru işlerini meşru direniş hakkını enfekte ederek kapatmaya çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalıştı AK Parti. Biz ise buna direndik ve ‘Sokaksa sokak’ dedik. Sokakları dolduran milyonlar, sandıklara koşarak bu mücadeleyi gerçekleştirdiler.”

“Bugün bu sofralarda, zengin-fakir ayrımı olmadan hepimiz varız. Bu sofralar, sandıkta olduğu gibi eşit olduğumuz alanlardır. Bu nedenle ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz. Bizim için hukuk, güçlünün değil haklının kazandığı yerdir. O yüzden biz de haklıyız diyoruz.”

“Cumartesi Günü Miting Yapılacak”

Özel, konuşmasının devamında sürecin takipçisi olacaklarını ve İstanbul halkının iradesine sahip çıkacaklarını belirtti. Özel, bu kapsamda 29 Mart Cumartesi günü Maltepe’de büyük bir miting düzenleneceğini ve Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısında bulunacaklarını açıkladı.

“Cumartesi günü Maltepe’de milyonlarla birlikte Ekrem Başkan’a sahip çıkacağımız ve cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, Türkiye ittifakının adayı için düzenlenen ilk miting olacak.”

Nuri Aslan: “Emaneti Sahibine Teslim Edeceğiz”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise yaptığı kısa açıklamada, görevi geçici olarak devraldıklarını belirtti. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle bu emaneti aldık. İstanbul’un oylarıyla seçilmiş büyükşehir belediye başkanımız en kısa sürede görevine dönecek. Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz.”

Özel’den Bahçeli’ye Yanıt: “Geçmiş Olsun”

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Saraçhane açıklamalarıyla ilgili sorusuna Özgür Özel, “Geçmiş olsun, sağlık diliyorum.” yanıtını verdi.

Maltepe Mitingine Hazırlıklar Başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla 29 Mart Cumartesi günü Maltepe’de yapılacak miting için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Mitingde, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA